Investment unter der Lupe 27.09.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Aptos gewesen.

Am 26.09.2025 kostete Aptos 4,109 USD. Bei einem APT-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 433,41 Aptos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 26.09.2026 bei einem APT-USD-Kurs von 0,8519 USD 2 072,99 USD wert gewesen. Aus 10 000 USD wurden somit 2 072,99 USD, was einer negativen Performance von 79,27 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.08.2026 erreicht und liegt bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1391
0,0000
0,00
Japanischer Yen
179,21
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8599
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,9438
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
8,9355
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:51 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen