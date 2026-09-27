So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Aptos gewesen.

Am 26.09.2025 kostete Aptos 4,109 USD. Bei einem APT-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 433,41 Aptos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 26.09.2026 bei einem APT-USD-Kurs von 0,8519 USD 2 072,99 USD wert gewesen. Aus 10 000 USD wurden somit 2 072,99 USD, was einer negativen Performance von 79,27 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.08.2026 erreicht und liegt bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net