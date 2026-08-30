APT-Performance 30.08.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Aptos-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 29.08.2025 wurde Aptos bei 4,266 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 234,40 APT im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 29.08.2026 auf 0,5422 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,10 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 87,29 Prozent gleich.

Bei 0,5180 USD erreichte APT am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.10.2025 bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net

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