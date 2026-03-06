Performance im Fokus 06.03.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avalanche-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 21,75 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in AVAX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 45,97 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,387 USD), wäre das Investment nun 431,58 USD wert. Damit wäre das Investment um 56,84 Prozent gesunken.

Bei 8,283 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 35,28 USD erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

