AVAX-Investment im Blick 24.07.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Einstieg in Avalanche hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Avalanche kostete gestern vor 1 Jahr 23,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in AVAX investiert worden wären, hätte man nun 4,179 Avalanche im Portfolio. Die gehaltenen Avalanche wären am 23.07.2026 bei einem AVAX-USD-Kurs von 6,263 USD 26,17 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 73,83 Prozent.

Am 19.06.2026 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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