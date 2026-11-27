Avalanche notierte am 26.11.2025 bei 14,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,703 Avalanche. Da sich der Wert von Avalanche am 26.11.2026 auf 6,577 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,92 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 28.11.2025 bei 14,86 USD.

Redaktion Finanzen.net