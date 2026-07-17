Investment im Blick 17.07.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Avalanche-Investition gewesen.

Avalanche wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 69,17 USD gehandelt. Bei einer AVAX-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,57 Avalanche in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 940,42 USD, da sich der Wert von Avalanche am 16.07.2026 auf 6,505 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,60 Prozent verringert.

Am 19.06.2026 fiel AVAX auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Bei 35,28 USD erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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