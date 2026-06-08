So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Engagement in Bitcoin Cash hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Bitcoin Cash kostete gestern vor 1 Jahr 409,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,442 BCH im Depot. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (229,37 USD), wäre das Investment nun 560,17 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 560,17 USD entspricht einer negativen Performance von 43,98 Prozent.

Bei 207,74 USD erreichte die Kryptowährung am 08.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net