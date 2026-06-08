|Langfristiges Investment
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08.06.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Bitcoin Cash kostete gestern vor 1 Jahr 409,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,442 BCH im Depot. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (229,37 USD), wäre das Investment nun 560,17 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 560,17 USD entspricht einer negativen Performance von 43,98 Prozent.
Bei 207,74 USD erreichte die Kryptowährung am 08.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 03.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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