So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Bitcoin Cash investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitcoin Cash war am 30.08.2025 553,18 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,808 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 30.08.2026 auf 241,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 436,16 USD wert. Damit wäre das Investment 56,38 Prozent weniger wert.

Bei 190,02 USD erreichte der Coin am 24.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net