|Rentabler BCH-Einstieg?
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22.06.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 455,42 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,2196 BCH. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 21.06.2026 42,79 USD wert gewesen, da der BCH-USD-Kurs bei 194,87 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,21 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von BCH wurde am 21.06.2026 erreicht und liegt bei 194,87 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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