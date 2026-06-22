So viel Verlust hätte ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Bitcoin Cash verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 455,42 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,2196 BCH. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 21.06.2026 42,79 USD wert gewesen, da der BCH-USD-Kurs bei 194,87 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,21 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von BCH wurde am 21.06.2026 erreicht und liegt bei 194,87 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net