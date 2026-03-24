So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Engagement in Cardano hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren war ein Cardano 0,3720 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 268,85 Cardano. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,2614 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,27 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29,73 Prozent verkleinert.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2453 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Cardano am 17.08.2025 bei 0,9627 USD..

Redaktion finanzen.net