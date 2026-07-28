So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 27.07.2023 war Cardano 0,3076 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 325,13 Cardano in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cardano wären gestern 50,49 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,1553 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,51 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Cardano am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Bei 0,9627 USD erreichte Cardano am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net