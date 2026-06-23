|ADA-Investition im Fokus
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23.06.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Cardano-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren war ein Cardano 1,145 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 873,12 Cardano. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,1583 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,22 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 86,18 Prozent verkleinert.
Am 23.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1504 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Cardano am 17.08.2025 bei 0,9627 USD..
Redaktion finanzen.net
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