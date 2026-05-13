|Performance der Investition
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13.05.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Dogecoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2313 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 43 239,27 DOGE. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 755,61 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.05.2026 auf 0,1100 USD belief. Damit wäre das Investment um 52,44 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 13.09.2025 erreichte Dogecoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
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