So viel Verlust hätte ein Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dogecoin verlieren können.

Dogecoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2313 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 43 239,27 DOGE. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 755,61 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.05.2026 auf 0,1100 USD belief. Damit wäre das Investment um 52,44 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,088265 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 13.09.2025 erreichte Dogecoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net