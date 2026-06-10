So viel Verlust hätte ein Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Am 09.06.2025 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,1949 USD. Bei einem DOGE-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 513,06 Dogecoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,49 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 09.06.2026 auf 0,084760 USD belief. Mit einer Performance von -56,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0,081368 USD erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net