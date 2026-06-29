|Anlage im Blick
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29.06.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr kostete ein Ethereum Classic 16,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ETC investiert hätte, befänden sich nun 61,41 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 28.06.2026 auf 7,053 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 433,15 USD wert. Mit einer Performance von -56,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,769 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD..
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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