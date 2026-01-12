So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ethereum Classic gewesen.

Ethereum Classic wurde am 11.01.2025 zu einem Wert von 25,54 USD gehandelt. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in ETC investierten, hätten nun 39,15 Ethereum Classic im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 482,85 USD, da Ethereum Classic am 11.01.2026 12,33 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,71 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 11,46 USD. Bei 28,97 USD erreichte Ethereum Classic am 23.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net