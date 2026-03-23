So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren kostete ein Ethereum Classic 20,09 USD. Bei einer ETC-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 497,86 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 996,82 USD, da Ethereum Classic am 22.03.2026 8,028 USD wert war. Damit wäre die Investition 60,03 Prozent weniger wert.

Bei 7,983 USD erreichte der Coin am 08.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 20.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net