|Performance im Fokus
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16.11.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 15.11.2021 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 54,92 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, befänden sich nun 1,821 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 15.11.2026 gerechnet (6,019 USD), wäre das Investment nun 10,96 USD wert. Damit wäre die Investition 89,04 Prozent weniger wert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2026 bei 5,785 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic wurde am 18.11.2025 erreicht und liegt bei 14,64 USD.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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