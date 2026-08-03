So viel Verlust hätte ein Ethereum-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Ethereum Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum 2 612,42 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in ETH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,03828 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 72,07 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 1 882,68 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,93 Prozent.

Bei 1 564,05 USD erreichte der Coin am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net