|Lohnendes HBAR-Investment?
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04.04.2026 19:43:14
So viel Verlust hätte ein Hedera-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Hedera wurde am 03.04.2025 zu einem Wert von 0,1624 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 615,64 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 03.04.2026 gerechnet (0,087675 USD), wäre die Investition nun 53,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,02 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,078263 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 0,2914 USD erreichte der Coin am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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