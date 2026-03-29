So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Aptos Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr kostete ein Aptos 5,553 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in APT investierten, hätten nun 18,01 Aptos im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,74 USD, da sich der Wert von Aptos am 28.03.2026 auf 0,9297 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,26 Prozent verringert.

Bei 0,8095 USD erreichte der Coin am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.05.2025 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net