|APT-Performance
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15.03.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Aptos von vor 1 Jahr eingefahren
Aptos wurde am 14.03.2025 zu einem Wert von 5,215 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in APTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 191,76 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 14.03.2026 auf 0,9217 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 82,33 Prozent verringert.
Am 23.02.2026 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.05.2025 bei 6,151 USD.
Redaktion finanzen.net
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