So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Avalanche gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 18,01 USD wert. Bei einer AVAX-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 555,32 Avalanche in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 858,45 USD, da Avalanche am 02.04.2026 8,749 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -51,42 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net