|Lukrative AVAX-Investition?
|
03.04.2026 11:03:17
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht
Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 18,01 USD wert. Bei einer AVAX-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 555,32 Avalanche in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 858,45 USD, da Avalanche am 02.04.2026 8,749 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -51,42 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1546
|
0,0025
|
|
0,22
|Japanischer Yen
|
184,28
|
0,2600
|
|
0,14
|Britische Pfund
|
0,8721
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9212
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,0455
|
0,0159
|
|
0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.