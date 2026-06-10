|Rentable BNB-Investition?
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10.06.2026 11:03:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr bedeutet
Am 09.06.2025 kostete Binance Coin 666,09 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BNB investiert hätte, hätte er nun 0,1501 Binance Coin. Da sich der Kurs von BNB-USD gestern auf 592,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,00 USD wert. Das entspricht einem Minus von 11,00 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 571,56 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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