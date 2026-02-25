|Anlage unter der Lupe
So viel Verlust hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingefahren
Am 24.02.2025 lag der Kurs von Binance Coin bei 614,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in BNB investierten, hätten nun 0,1628 Binance Coin im Portfolio. Da sich der BNB-USD-Kurs gestern auf 584,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,10 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 95,10 USD entspricht einer negativen Performance von 4,90 Prozent.
Bei 533,45 USD erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 07.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.
