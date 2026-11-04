|Performance der Anlage
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04.11.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr eingefahren
Gestern vor 1 Jahr notierte Binance Coin bei 992,08 USD. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1008 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,53 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.11.2026 auf 699,69 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,47 Prozent abgenommen.
Bei 545,37 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.11.2025 bei 996,36 USD.
Redaktion Finanzen.net
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