|Langzeit-Investment
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28.09.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Bitcoin von vor 1 Jahr eingebracht
Bitcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 109 667,42 USD gehandelt. Bei einer BTC-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,00912 Bitcoin. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (84 451,02 USD), wäre die Investition nun 770,06 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 770,06 USD entspricht einer negativen Performance von 22,99 Prozent.
Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
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