So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 1 Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Cardano gebracht.

Cardano kostete gestern vor 1 Jahr 0,7562 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13 223,98 ADA im Depot. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0,2513 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 322,81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,77 Prozent abgenommen.

Am 12.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2362 USD. Am 17.08.2025 stieg Cardano auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net