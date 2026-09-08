|Lohnendes ADA-Investment?
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08.09.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren kostete ein Cardano 0,2576 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in ADA investierten, hätten nun 388,17 Cardano im Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 07.09.2026 gerechnet (0,2206 USD), wäre das Investment nun 85,62 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -14,38 Prozent.
Am 25.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0,9296 USD.
Redaktion finanzen.net
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