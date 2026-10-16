|Rentable LINK-Investition?
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16.10.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 1 Jahr eingebracht
Am 15.10.2025 wurde Chainlink bei 18,06 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 553,78 Chainlink in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 15.10.2026 6 893,27 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 12,45 USD lag. Mit einer Performance von -31,07 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bei 7,185 USD erreichte LINK am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 20.10.2025 erreicht und liegt bei 18,65 USD.
Redaktion finanzen.net
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