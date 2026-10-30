Langfristige Anlage 30.10.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Chainlink gebracht.

Chainlink wurde am 29.10.2021 bei 30,95 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 32,31 Chainlink. Die Anlage hätte nun einen Wert von 341,13 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.10.2026 auf 10,56 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -65,89 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 7,185 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 02.11.2025 bei 17,57 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1205
0,0012
0,11
Japanischer Yen
176,4
-0,0400
-0,02
Britische Pfund
0,8355
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,9257
0,0052
0,56
Hongkong-Dollar
8,7562
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
10:49 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen