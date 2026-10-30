So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Chainlink gebracht.

Chainlink wurde am 29.10.2021 bei 30,95 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 32,31 Chainlink. Die Anlage hätte nun einen Wert von 341,13 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.10.2026 auf 10,56 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -65,89 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 7,185 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 02.11.2025 bei 17,57 USD.

Redaktion Finanzen.net