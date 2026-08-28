Rentable LINK-Investition? 28.08.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Chainlink-Investment verlieren können.

Am 27.08.2021 wurde Chainlink bei 26,03 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,42 Chainlink in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 27.08.2026 459,06 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 11,95 USD lag. Mit einer Performance von -54,09 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 7,185 USD erreichte LINK am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 12.09.2025 erreicht und liegt bei 25,13 USD.

Redaktion finanzen.net

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