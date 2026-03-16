|ETC-Investition im Fokus
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16.03.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingefahren
Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 17,97 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 55,66 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (8,459 USD), wäre die Investition nun 470,83 USD wert. Damit wäre das Investment um 52,92 Prozent gesunken.
Bei 7,983 USD erreichte der Coin am 08.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 24,70 USD erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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