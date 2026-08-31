|Investment im Fokus
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31.08.2026 11:03:14
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum von vor 1 Jahr eingebracht
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Ethereum 4 372,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,2287 Ethereum. Mit dem ETH-USD-Kurs vom 30.08.2026 gerechnet (2 406,03 USD), wäre das Investment nun 550,27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,97 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 1 564,05 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 12.09.2025 bei 4 708,97 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
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