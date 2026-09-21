Wertentwicklung im Fokus 21.09.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum-Investment gewesen.

Ethereum wurde am 20.09.2025 zu einem Wert von 4 482,78 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,2231 ETH. Die Anlage hätte nun einen Wert von 589,99 USD, da sich der Wert von Ethereum am 20.09.2026 auf 2 644,80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 41,00 Prozent verkleinert.

Am 25.06.2026 fiel ETH auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum am 06.10.2025 bei 4 691,48 USD.

Redaktion finanzen.net

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