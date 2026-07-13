Anlage: Erfolg oder Verlust? 13.07.2026 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Ethereum verlieren können.

Ethereum war am 12.07.2021 2 037,98 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in ETH vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,04907 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 88,60 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 1 805,56 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 11,40 Prozent.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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