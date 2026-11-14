|Anlage im Check
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14.11.2026 19:43:14
So viel Verlust hätte ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr bedeutet
Gestern vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,1655 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 60 408,92 HBAR im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 709,13 USD, da Hedera am 13.11.2026 0,061400 USD wert war. Mit einer Performance von -62,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 14.11.2026 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,058201 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 15.11.2025 bei 0,1547 USD.
Redaktion Finanzen.net
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