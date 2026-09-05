|Frühe Anlage
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05.09.2026 11:03:14
So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht
Am 04.09.2025 notierte Internet Computer bei 4,699 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 21,28 Internet Computer. Die gehaltenen Internet Computer wären am 04.09.2026 bei einem ICP-USD-Kurs von 2,469 USD 52,55 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,45 Prozent.
Am 01.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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