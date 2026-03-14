|Langzeit-Performance
|
14.03.2026 11:03:14
So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet
Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in ICP investiert hat, hat nun 213,49 Internet Computer im Portfolio. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2,613 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 557,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 94,42 Prozent.
Bei 2,085 USD erreichte der Coin am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1417
|
-0,0101
|
|
-0,88
|Japanischer Yen
|
182,368
|
-1,1220
|
|
-0,61
|Britische Pfund
|
0,8636
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,904
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,9373
|
-0,0778
|
|
-0,86
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.