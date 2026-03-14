Langzeit-Performance 14.03.2026 11:03:14

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Internet Computer verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in ICP investiert hat, hat nun 213,49 Internet Computer im Portfolio. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2,613 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 557,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 94,42 Prozent.

Bei 2,085 USD erreichte der Coin am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

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