Anlage: Erfolg oder Verlust? 18.07.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Bei einer ICP-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,144 USD), wäre das Investment nun 457,71 USD wert. Damit wäre das Investment 95,42 Prozent weniger wert.

Bei 2,085 USD erreichte ICP am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

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