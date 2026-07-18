|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
18.07.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Bei einer ICP-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,144 USD), wäre das Investment nun 457,71 USD wert. Damit wäre das Investment 95,42 Prozent weniger wert.
Bei 2,085 USD erreichte ICP am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1438
|
-0,0009
|
|
-0,07
|Japanischer Yen
|
185,82
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8502
|
0,0010
|
|
0,12
|Schweizer Franken
|
0,9237
|
-0,0016
|
|
-0,17
|Hongkong-Dollar
|
8,9674
|
-0,0025
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.