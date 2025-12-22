So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr bedeutet

Lukrative LTC-Investition? 22.12.2025 11:03:13

So viel hätten Investoren mit einer frühen Litecoin-Investition verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Litecoin bei 101,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,868 LTC im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 21.12.2025 auf 76,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 757,31 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 24,27 Prozent.

Bei 68,99 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net

