|LTC-Investition im Blick
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07.09.2026 11:03:15
So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.09.2023 kostete Litecoin 62,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 15,91 Litecoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 875,85 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 55,05 USD belief. Mit einer Performance von -12,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief von LTC wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 09.10.2025 erreicht und liegt bei 126,03 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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