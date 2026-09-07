So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren eingefahren

Am 06.09.2023 kostete Litecoin 62,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 15,91 Litecoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 875,85 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 55,05 USD belief. Mit einer Performance von -12,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von LTC wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 09.10.2025 erreicht und liegt bei 126,03 USD.

Redaktion finanzen.net