LTC-Investition im Blick 07.09.2026 11:03:15

So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Litecoin-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 06.09.2023 kostete Litecoin 62,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 15,91 Litecoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 875,85 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 55,05 USD belief. Mit einer Performance von -12,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von LTC wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 09.10.2025 erreicht und liegt bei 126,03 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1625
0,0014
0,12
Japanischer Yen
179,4685
-1,7815
-0,98
Britische Pfund
0,8585
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9403
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,1141
0,0102
0,11
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen