So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Neo verlieren können.

Neo notierte gestern vor 1 Jahr bei 4,119 USD. Bei einem Investment von 100 USD in NEO zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 24,27 Neo. Die Investition hätte nun einen Wert von 37,79 USD, da Neo am 23.11.2026 1,557 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -62,21 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von NEO wurde am 21.11.2026 erreicht und liegt bei 1,510 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Neo liegt derzeit bei 4,387 USD und wurde am 28.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net