So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Neo gewesen.

Gestern vor 5 Jahren wurde Neo bei 16,91 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 591,25 NEO im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 374,10 USD, da Neo am 05.01.2026 4,015 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 76,26 Prozent eingebüßt.

Am 18.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,485 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 17,00 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

