|Frühe Anlage
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26.07.2026 19:43:13
So viel Verlust hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr bedeutet
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 25.07.2025 zu einem Wert von 0,2333 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 428,66 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 25.07.2026 32,89 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,076725 USD lag. Das entspricht einem Minus von 67,11 Prozent.
Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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