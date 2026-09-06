Frühe Anlage 06.09.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investments gewesen.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 1 Jahr bei 0,2788 USD gehandelt. Bei einem POL-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 358,72 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 05.09.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,097942 USD 35,13 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 64,87 Prozent verkleinert.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Bei 0,2835 USD erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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