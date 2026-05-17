|Performance der Anlage
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17.05.2026 19:43:14
So viel Verlust hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingefahren
Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,713 USD. Bei einem POL-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 836,72 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 531,76 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.05.2026 auf 0,091106 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94,68 Prozent abgenommen.
Bei 0,081819 USD erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 bei 0,2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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