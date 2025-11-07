Krypto-Investment im Blick 07.11.2025 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht

SHIBA INU notierte am 20.10.2021 bei 0,000028 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 3 571 428,57 SHIBA INU in seinem Portfolio. Mit dem SHIB-USD-Kurs vom 06.11.2025 gerechnet (0,000009 USD), wäre die Investition nun 32,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 67,86 Prozent verkleinert.

Am 04.11.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000009 USD. Bei 0,000033 USD erreichte SHIBA INU am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

