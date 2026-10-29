So viel Verlust hätte ein Investment in Solana von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Solana Investoren gebracht.

Am 28.10.2021 wurde Solana bei 194,91 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,31 Solana. Die gehaltenen Coins wären am 28.10.2026 bei einem SOL-USD-Kurs von 102,27 USD 5 246,88 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,53 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 187,41 USD und wurde am 02.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net