So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingebracht

Stellar kostete gestern vor 1 Jahr 0,3531 USD. Bei einer XLM-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 283,19 Stellar in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 02.02.2026 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,1788 USD 50,63 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,37 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1696 USD und wurde am 03.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net