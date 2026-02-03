Krypto-Invest unter der Lupe 03.02.2026 19:43:13

So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Stellar-Einstieg verlieren können.

Stellar kostete gestern vor 1 Jahr 0,3531 USD. Bei einer XLM-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 283,19 Stellar in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 02.02.2026 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,1788 USD 50,63 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,37 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1696 USD und wurde am 03.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1784
-0,0023
-0,19
Japanischer Yen
185,348
0,1780
0,10
Britische Pfund
0,8691
0,0043
0,49
Schweizer Franken
0,917
-0,0006
-0,07
Hongkong-Dollar
9,2046
-0,0199
-0,22
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX leichter -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen